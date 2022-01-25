Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Стамбул и обратно задержаны до нормализации погодных условий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Стамбул и обратно задержаны до нормализации погодных условий, сообщили ТАСС в авиакомпании. Там подчеркнули, что ситуация в городе форс-мажорная, здание аэропорта фактически заблокировано из-за метеоусловий и выехать оттуда невозможно. Всего на данный момент задержаны четыре рейса (два в Стамбул и два обратно).

"На фоне экстремальных метеоусловий международный аэропорт Стамбула (IST) закрыт. В связи с этим, рейсы Аэрофлота SU2130/2131 и SU2138/2139 Москва - Стамбул - Москва задержаны до улучшения обстановки в аэропорту. Ситуация в Стамбуле форс-мажорная, из-за сильного снегопада транспортное сообщение с аэропортом заблокировано, здание не могут покинуть ни пассажиры, ни персонал", - отмечается в сообщении.

При этом в авиакомпании добавили, что сотрудники представительства "Аэрофлота" в Стамбуле находятся в тесном взаимодействии с оперативным штабом и службами аэропорта. "Пассажиры Аэрофлота обеспечены напитками и питанием и будут своевременно проинформированы о возможности вылета или размещения в гостинице", - сообщили в пресс-службе.