Движение транспорта по дороге из Коми в Ненецкий автономный округ восстановили

ТАСС, 26 января. Движение автотранспорта по закрытому из-за непогоды зимнику (зимней сезонной дороге) Нарьян-Мар - Усинск - единственной трассе, соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, - восстановлено. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа, затор устранен, колонна машин движется.

Ранее ТАСС сообщал, что на зимнике в районе поселка Харьягинский застряли машины, в том числе с семьями с детьми. Дорога была закрыта для движения 24 января из-за непогоды и плохой видимости.

"По состоянию на 22:00 движение транспортных средств восстановлено, застрявшие автомобили не мешают движению остальных участников дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил вице-губернатор НАО Вадим Соков, в результате неаккуратных действий водителей грузовых автомобилей в ночь с 25 на 26 января бензовоз, а днем 26 января самосвал не справились с управлением и преградили проезд транспортным средствам в обоих направлениях по зимней автодороге. "Данные обстоятельства повлекли за собой невозможность проезда десятков машин, следовавших за ними. В каждом из случаев приходилось задействовать специализированную технику, которая вытаскивала застрявшие машины из колеи. В связи с чем десятки людей были вынуждены часами ожидать расчистки дорог для продолжения своего пути", - приводит пресс-служба слова Сокова.

Жертв и пострадавших нет. Для исключения негативных последствий руководством округа было принято решение направить сотрудников МЧС и ГИБДД для координации действий подрядных организаций и стабилизации обстановки. В пресс-службе отметили, что сотрудники ГИБДД и МЧС не координируют действия подрядчика, который занимается расчисткой трассы, они работают в рамках своей компетенции.

В пресс-службе добавили, что на проблемных участках дороги работает достаточное количество спецтехники, которая движется в обоих направлениях к местам потенциальных снежных переметов, чтобы в кратчайшие сроки расчистить последствия сильнейших за последние годы снегопадов в регионе.

Власти НАО настоятельно просят жителей округа не выезжать на зимник в период действия запрета на передвижение по нему и внимательно следить за погодными метеоусловиями при планировании своих путешествий. В связи с ухудшением погодных условий движение всех видов транспортных средств по зимнику запрещено до 07:00 28 января.

О зимнике

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично - по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

В этом году протяженность зимника составляет порядка 33 км, она сократилась на 23 км по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск.