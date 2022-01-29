Путин поручил установить дополнительное пособие кавалерам трех орденов Мужества

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство для установления дополнительного ежемесячного пособия для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству России. "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление лицам, являющимися кавалерами трех орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед Российской Федерацией", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Сделать это надо в срок до 1 июля.