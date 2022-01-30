Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Президент Белорусии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего в воскресенье народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, назвав его классиком советского и российского кинематографа. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Слава и популярность его была заслуженной".

"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

"Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер - классик советского и российского кинематографа", - приводятся его слова в сообщении.

Лукашенко отметил, что всю свою жизнь Куравлев посвятил служению искусству, стал примером высокого мастерства и преданности профессии. "Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов", - говорится в соболезновании.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. За годы творчества актер сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.