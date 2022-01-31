{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Виктор Мережко

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Сценарист многое сделал для развития отечественного кинематографического искусства, отметил премьер-министр

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера, сценариста Виктора Мережко, который умер накануне на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На эту тему
"Умер большой мастер". Коллеги о Викторе Мережко
"Умер большой мастер".

"Виктор Мережко многое сделал для развития отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли яркие киноленты, телесериалы, мультфильмы, были поставлены замечательные спектакли. Реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы", - говорится в телеграмме.

Глава правительства также отметил общественную работу Мережко в Союзе кинематографистов и Союзе писателей, его деятельность на посту президента Российской академии кинематографических искусств "Ника" и участие в организации многих кинофестивалей. "Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке", - добавил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияУмер Виктор Мережко
Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко
Актер и сценарист умерли 30 января
Читать полностью