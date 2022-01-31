Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера, сценариста Виктора Мережко, который умер накануне на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Виктор Мережко многое сделал для развития отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли яркие киноленты, телесериалы, мультфильмы, были поставлены замечательные спектакли. Реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы", - говорится в телеграмме.

Глава правительства также отметил общественную работу Мережко в Союзе кинематографистов и Союзе писателей, его деятельность на посту президента Российской академии кинематографических искусств "Ника" и участие в организации многих кинофестивалей. "Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке", - добавил Мишустин.