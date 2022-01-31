Прощание с Виктором Мережко пройдет в Доме кино

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ, сценаристом и режиссером Виктором Мережко планируется на 3 февраля, траурная церемония пройдет в Центральном доме кинематографистов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Прощание, предварительно, пройдет 3 февраля в 11:00 в Центральном доме кинематографистов", - сказали в союзе.

Как добавили в союзе, режиссера, вероятнее всего, похоронят на Троекуровском кладбище.

Мережко умер в возрасте 84 лет. За годы творчества по его сценариям было создано свыше 70 картин, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), "Трясина" (1978), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986) и другие. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Кроме того, Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.