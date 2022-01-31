В ГД заявили, что идея снизить нештрафуемый порог скорости может обернуться поборами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч может обернуться для граждан поборами. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин ("Единая Россия"), комментируя соответствующую идею заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Думаю, что с этого могут вырасти поборы для наших граждан. Тем более что мы принимали законопроект о фото- и видеофиксации для того, чтобы все было прозрачно. Предлагаю оставить все как есть и поддерживаю инициативу [секретаря генсовета "Единой России"] Андрея Анатольевича [Турчака] в этом направлении, что тот порог минимальной скорости, который сегодня есть, является оптимальным", - сказал парламентарий.

"А если мы хотим в том числе улучшить безопасность, можем поменять скорость [скоростной режим] в том или ином населенном пункте или на том или ином отрезке автомобильной дороги", - добавил он.

Парламентарий напомнил, что Госдума ранее приняла ряд законопроектов, усиливающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в том числе за повторные правонарушения. "Единая Россия" делает очень много для того, чтобы безопасность на дорогах повысить. Мы видим, что это приносит результат, например, те изменения, которые мы видим через проект "Безопасные и качественные дороги", помогают снизить смертность на дорогах на 6-7% ежегодно", - отметил он.

Ранее Турчак назвал "откровенно вредной" инициативу Ликсутова о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, он добавил, что единороссы ее не поддерживают.