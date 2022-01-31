Володин назвал безосновательными предложения о снижении нештрафуемого порога скорости

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч не имеют под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за собой повышение уровня коррупции. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции", - написал он.

По словам Володина, сегодня необходимо напомнить эту позицию Госдумы в связи с вновь появившимися заявлениями о снижении нештрафуемого порога на дорогах. Спикер палаты также отметил, что тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что "большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога".

"Совершенно не понятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", - отметил Володин.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "откровенно вредной" инициативу заммэра Москвы Максима Ликсутова о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, в партии не поддерживают данное предложение.