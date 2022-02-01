ВОЗ считает, что острая фаза пандемии может завершиться уже в текущем году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мир может выйти из острой фазы пандемии уже в этом году при ответственном поведении людей. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь", - сказал он.

По словам Клюге, это не означает, что вирус не вернется, потому что "многие люди уже переболели, и это нормально". "Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения", - добавил глава бюро.

"Я считаю, что мы сможем сделать ситуацию намного лучше, если будем держаться вместе, вакцинироваться, делать бустерные прививки и соблюдать все предписания, которые вводят органы власти", - заключил Клюге.