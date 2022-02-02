Москвичи могут получить онлайн больничный после контакта с заболевшим ковидом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Больничный лист на семь дней без личного визита в поликлинику могут открыть жители столицы не только при наличии симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции, но и после контакта с заболевшим COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Если вы контактировали с заболевшим COVID-19, и у вас нет симптомов ОРВИ, то убедитесь, что сам заболевший или его работодатель подтвердил факт контакта. Без этого подтверждения больничный оформлен быть не может. Также вы можете попросить заболевшего сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если вы контактировали с заболевшим COVID-19 на работе, уточните, передал ли ваш работодатель эти сведения в Оперштаб Москвы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стоит проверить, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло более 6 месяцев. В противном случае вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен.

"После этого оставьте заявку на открытие больничного по контакту на сайте депздрава Москвы. Закрытие больничного по контакту происходит дистанционно автоматически через 7 дней. Больничный по контакту не может быть продлен. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ - обратитесь за консультацией врача", - говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 378 884 случая заражения, из них 21 533 за последние сутки. Выздоровели 1 970 326 человек, умерли 39 038. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 673 588 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.