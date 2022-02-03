Власти Алтая сообщили о росте нагрузки на медиков из-за новой волны коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Ситуация с распространением коронавируса и ОРВИ в Республике Алтай сложная, но медики справляются с нагрузкой, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов в четверг.

"В поликлиниках имеются очереди на прием к педиатрам и терапевтам. Это связано с ростом заболеваемости не только по коронавирусу, но и по ОРВИ. Кроме того, в числе заболевших есть и врачи, это также влияет на текущую ситуацию. В целом система здравоохранения справляется с очередной волной коронавируса", - сказал Максимов.

Он уточнил, что в настоящее время в регионе на амбулаторном наблюдении находятся свыше 2 тыс. пациентов с COVID-19, 299 человек проходят лечение в госпиталях.

"В Республике Алтай действуют четыре моногоспиталя в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах, в которых развернуто 380 коек для пациентов с коронавирусом. Резерв коечного фонда превышает 20%. К открытию на этой неделе планируется еще один госпиталь на 30 коек в Усть-Канском районе. В случае необходимости у региона есть возможность увеличить коечный фонд более чем до 700", - подчеркнул собеседник агентства.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 27 163 жителей. В регионе полностью вакцинированы 112 446 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что на Алтае, в Хакасии, Бурятии, Туве и Оренбургской области фиксируется высокий рост заболеваемости COVID-19.