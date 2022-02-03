В Приморье планируется поднять шесть затонувших судов

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты в 2022 году поднимут шесть затонувших судов в бухтах Золотой Рог, Старка, Новик, а также в районе острова Рейнеке в Приморье, сообщила в четверг пресс-служба правительства края. Наведение порядка в бухтах региона планируется провести по федеральному проекту "Генеральная уборка".

"Проект рассчитан пока до 2024 года, в его рамках будут подняты 27 кораблей: шесть в 2022 году, 13 - в 2023-м, еще восемь - в 2024-м. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета. Часть же денег планируется вернуть за счет продажи этих объектов после того, как их поднимут, - для дальнейшей переработки", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко.

Суда будут убирать в морских акваториях за пределами портов. Сейчас идет корректировка и уточнение программы, однако уже в этом году работы начнутся в бухтах Золотой Рог, Старка, Новик, в районе острова Рейнеке.

"Комплексного решения этого вопроса до принятия этой программы не было, и долгое время проблема лишь усугублялась, пополняя наши прибрежные морские территории все новыми и новыми затонувшими объектами. Теперь же есть реальный механизм и финансирование для того, чтобы качественно изменить ситуацию", - отметила Пархоменко.

Проект "Генеральная уборка" разработан Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, главная его цель - решение многолетней проблемы с экологически опасными объектами, которые нужно ликвидировать, на всей территории России. В рамках проекта планируются, в частности, инвентаризация объектов накопленного вреда, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования и оценки будет проводиться их ликвидация, кроме того, проект включает в себя мероприятия по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов. По данным регионов, на территории страны выявлено более 250 затонувших судов, доступных для подъема с береговой линии.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году на Дальнем Востоке планируется поднять со дна для последующей утилизации почти 70 затонувших кораблей, на эти цели выделено 4 млрд рублей. Всего к 2024 году, по ее словам, планируется утилизировать 213 судов, они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде. Как сообщили ранее ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в Приморье составлен перечень из 91 объекта затонувшего имущества, расположенного у побережья Приморского края.