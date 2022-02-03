Пушков: меры против DW не запрещают ее сотрудникам работать журналистами в РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет вещания RT DE в Германии на немецком языке, не предполагают запрет для сотрудников ее российского бюро работать журналистами на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Речь идет только о функционировании бюро и, соответственно, всех тех, кто в нем занят, то есть они лишаются аккредитации. Но это не значит, что эти люди лишаются возможности заниматься журналистской деятельностью. Насколько я могу понять, в объявленных МИД РФ мерах не идет речи о запрете на профессию [для сотрудников российского бюро Deutsche Welle], вообще мы такого не практикуем", - сказал Пушков, отвечая на вопрос ТАСС, смогут ли сотрудники российского бюро Deutsche Welle работать в других СМИ на территории РФ.

Сенатор назвал меры, анонсированные МИД РФ в отношении DW, ответными и многоплановыми. По его словам, эти меры показывают, как Россия будет реагировать на аналогичные случаи "дискриминации российских СМИ за рубежом".

"На Западе давно поднимали вопрос о мерах против телеканала RT. Это было не только в Германии. Этот вопрос поднимали и в США, и в Великобритании. Этот анонсированный пакет мер, о возможности принятия которых Россия предупреждала и раньше, в случае, если начнут дискриминировать наши СМИ, является программным. То есть он показывает, как Россия будет реагировать на аналогичные случаи дискриминации российских СМИ за рубежом. Это некая матрица, из которой могут исходить те, кто хотел бы нарушить принцип свободы слова и свободы информации, закрыть российское вещание в зарубежных государствах", - подчеркнул Пушков.