Песков заявил, что Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от ковида

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа по взаимному признанию вакцин от коронавирусной инфекции между РФ и Китаем ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа ведется в этом направлении, да", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в статье для агентства "Синьхуа" президент России Владимир Путин выразил признательность китайским коллегам "за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также "своевременную организацию поставок" необходимых средств защиты.

Как сообщало ранее Минэкономразвития РФ, Россия заключила договоры с шестью китайскими производителями о выпуске в КНР российских вакцин от коронавируса. Планируется, что китайские заводы будут выпускать более 150 млн доз вакцины в год. В МЭР также уточнили, что на нескольких площадках уже были произведены и одобрены системой контроля качества Центра им. Н. Ф. Гамалеи тестовые серии вакцины, что уже позволяет масштабировать производство.