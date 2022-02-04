Комитет Думы обсудит системный подход к организации "продленки" в школах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению на ближайшем заседании намерен детально рассмотреть вопрос выработки системного подхода к организации в школах групп продленного дня. Об этом в пятницу сообщила глава комитета Ольга Казакова, слова которой приводит ее пресс-служба.

"На ближайшем заседании комитета Госдумы по просвещению в рамках тематического часа планируется детально рассмотреть проблематику по выработке системного подхода к группам продленного дня в школах", - отметила Казакова.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости выработать на уровне регионов единый подход к организации групп продленного дня, а на федеральном уровне принять нормы, которые гарантировали бы создание таких групп в начальных классах.

"Председатель Госдумы поднял важнейшую тему. Особенно она актуальна для работающих родителей. Считаю, что наличие групп продленного дня не должно зависеть от расторопности, желания или нежелания чиновников или руководителя учреждения. Ко мне как к председателю комитета по просвещению также поступают обращения по этой проблеме, вижу ее масштаб. Сейчас только в каждой четвертой школе есть такие группы (в 11 тыс. из 40 тыс. школ)", - отметила Казакова.

Сейчас вопрос о наличии группы продленного дня отдан на решение учредителя. "А это не совсем верный подход, если мы хотим, чтобы у нас была единая образовательная среда на всю страну, чтобы дети получали одинаковый уровень знаний, внимания и заботы. Да и родителям, которые работают и не могут забрать ребенка из школы днем после занятий, не объяснишь, почему в соседней школе есть возможность ребенку побыть под присмотром до вечера, а у вас нет. Ведь это вопрос безопасности детей", - подчеркнула Казакова.

Она также отметила, что в этой сфере нет единых нормативов, не предусмотрено, какие занятия должны быть в группах продленного дня, какое питание, должны ли быть прогулки. "Возможно, какие-то решения нужно будет принять оперативно, чтобы в программе капремонта школ, которая сейчас идет, предусмотреть базу для создания таких групп: помещения, оборудование, инвентарь", - отметила Казакова.