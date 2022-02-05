В Москве изменили правила ввода карантина по ковиду в классах школ и группах детсадов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19 будет вводиться при заболевании более 20% детей. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса или группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальнейшем по решению школы класс или группа в детском саду будет переводиться на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. Ранее карантин вводился при одном случае заражения коронавирусом в группе детей.