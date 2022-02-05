Telegraph: сын Елизаветы II в начале марта даст показания по делу об изнасиловании

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю 10 марта даст в Лондоне показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Вирджиния Джуфре. Об этом, ссылаясь на источники, сообщила в субботу газета The Daily Telegraph .

В соответствии с американской судебной процедурой, принц Эндрю даст представителям Джуфре показания под присягой. Процесс будет записываться на видео, которое будет использовано в ходе запланированного на конец года рассмотрения иска Джуфре в американском суде. По словам собеседников издания, стороны долго не могли договориться о дате встречи адвокатов женщины с принцем. Сроки дачи показаний самой истицей пока не согласованы.

Ожидается, что показания у принца будут брать в течение двух дней. Издание указывает, что обычно досудебные опросы такого рода длятся много часов. Представляющий Джуфре адвокат Дэвид Бойс также намерен взять показания у женщины, утверждающей, что она видела Джуфре вместе с принцем Эндрю в лондонском клубе и может опровергнуть его алиби. Опрошен будет и бывший помощник герцога Йоркского Роберт Эштон Олни.

Ранее Бойс заявил The Daily Telegraph, что не намерен брать показания у дочерей принца Эндрю или других членов королевской семьи. 80-летний юрист за свою более чем полувековую карьеру участвовал во многих громких судебных разбирательствах и считается в США мастером проведения досудебных опросов.

Скандал вокруг принца

Джуфре обвиняет герцога в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. В середине января суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный ей против принца, а судья Люьис Каплан заявил, что его рассмотрение по существу может начаться в период с сентября по декабрь. Вскоре после этого по решению Елизаветы II принц Эндрю был лишен воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йорского.

От исполнения официальных обязанностей принц вынужден был отказаться еще в конце 2019 года, когда Джуфре вновь публично заявила о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его любовница британка Гилейн Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.

Ожидается, что принцу придется ответить на вопросы о своих отношениях с Джуфре, Максвелл и Эпштейном, а также подтвердить или опровергнуть некоторые из заявлений, которые он сделал в 2019 году в интервью Би-би-си. После дачи показаний у сторон сохранится возможность внесудебного урегулирования спора, однако даже в этом случае показания принца могут быть преданы гласности.