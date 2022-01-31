Хроника пикирующего принца: к чему идет скандал вокруг любимого сына Елизаветы II

Юрий Михайленко — о том, почему британский принц Эндрю попал в немилость и что может ждать его дальше в американском суде

Описание Принц Эндрю © EPA-EFE/JULIEN WARNAND

"При одобрении и с согласия королевы все звания, связывавшие герцога Йоркского с вооруженными силами, а также покровительские обязанности члена королевской семьи были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет исполнять каких-либо государственных обязанностей и защищает себя в известном деле как частное лицо". Эти два предложения, опубликованные 13 января пресс-службой Букингемского дворца, ознаменовали новый этап самого громкого скандала, с которым королевская семья Великобритании имела дело в последние несколько десятилетий. Средний и, если верить британским СМИ, любимый сын Елизаветы II окончательно стал парией после того, как американский суд отказался отклонять иск американки Вирджинии Джуфре, которая обвиняет его в сексуальном насилии. 61-летний принц Эндрю лишился десятка почетных воинских званий, права быть патроном каких-либо организаций и не сможет больше использовать титул Его Королевского Высочества.

На эту тему Принца Эндрю лишили почетных званий из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы сохранил за собой лишь титул герцога (процедура его лишения весьма сложна) и звание вице-адмирала, полученное им после 22 лет службы в Королевских ВМС и участия в Фолклендской войне. В теории у принца остается и право занять британский трон, так как он по-прежнему девятый в очереди престолонаследия, но вероятность такого развития событий крайне мала. Общественность и газеты сочувствуют Елизавете II, но вместе с тем и упрекают королевскую семью, которая ограничивалась полумерами, хотя скандал вокруг принца стал разрастаться больше десяти лет назад. Рассказ служанки Проблемы сына королевы начались с того, что он близко подружился с американским финансистом и мультимиллионером Джеффри Эпштейном, который в 2008 году получил срок за растление малолетних. Имя принца фигурировало в материалах дела, где он упоминался среди участников вечеринок с девушками, которые устраивал Эпштейн. В 2011 году Джуфре (тогда еще носившая девичью фамилию Робертс) открыто заявила, что Эпштейн принудил ее к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет. Женщина рассказала таблоиду The Mail on Sunday, что с 15 лет была формально массажисткой, а фактически — содержанкой и секс-рабыней Эпштейна и его любовницы Гилейн Максвелл. Как было доказано в ходе суда над Максвелл (ей грозит 65 лет тюрьмы), вместе с Эпштейном она вовлекла в проституцию десятки девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Считается, что те оказывали услуги сексуального характера влиятельным друзьям Эпштейна, среди которых, по словам Джуфре, были американские банкиры, политики и ученые, неназванный премьер европейской страны, а также члены нескольких королевских семей. Джуфре утверждает, что принц Эндрю трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году. Тогда ему был 41 год, он только завершил долгий развод с Сарой Фергюсон, и, катаясь по всему миру, заработал себе прозвище Принц Вечеринок. Последствия скандала настигли принца далеко не сразу. Он отрицал, что когда-либо встречался с Джуфре, продолжал получать поддержку от королевы, а фотографию, на которой он запечатлен в компании Максвелл и широко улыбающейся Джуфре, объявили подделкой. Ситуация изменилась в 2019 году после ареста и последующего самоубийства Эпштейна. Старые обвинения против принца зазвучали с новой силой, а интервью Би-би-си, в котором, как предполагалось, он сможет разъяснить ситуацию, лишь усугубило его положение, оставив впечатление путаных оправданий, неискренности, заносчивости и отсутствия какого-либо сочувствия к жертвам Эпштейна со стороны принца. Эндрю даже признался, что не жалеет о 20-летней дружбе с американцем, так как она была ему полезна. Британские СМИ объявили интервью катастрофой для герцога Йоркского, который временно отказался от исполнения официальных обязанностей всего через несколько дней после его выхода в эфир.

На эту тему Откровения в прайм-тайм. Переживет ли британская монархия интервью Маркл и принца Гарри?

Джуфре же подала иск против сына Елизаветы II, воспользовавшись возможностью не считаться со сроками давности, которую штат Нью-Йорк в то время предоставил жертвам сексуального насилия. Королевский цугцванг 12 января 2022 года суд Южного округа в Нью-Йорке отверг аргументы адвокатов принца, настаивавших на том, что в 2009 году, заключив внесудебное соглашение с Эпштейном и получив $500 тыс. отступных, Джуфре обязалась отказаться от судебного преследования как самого финансиста, так и его знакомых, включая принца Эндрю. Представителям герцога также не удалось добиться признания иска неподсудным на иных основаниях, и его рассмотрение по существу ожидается в сентябре — декабре этого года. Члены британской королевской семьи никогда не представали перед судом за пределами королевства и не обвинялись в совершении тяжких преступлений подобного характера. Эксперты единодушно говорят, что теперь любой юридический сценарий плох для принца, которому остается лишь выбрать лучший вариант для репутации королевской семьи, пожертвовав собой. Наиболее вероятным называют заключение внесудебного соглашения, чем заканчивается 95% подаваемых в США гражданских исков. Сделка с истицей формально не будет означать признания вины, но общественность едва ли воспримет это как-либо иначе. Сложности создает и позиция американки, которая объявила крестовый поход против принца, настаивая, что добивается справедливости, а не денег. Джуфре, впервые ставшая жертвой сексуального насилия еще в детстве, сейчас занимается правозащитной деятельностью и борется против эксплуатации подростков. Она заявляет, что пойдет на мировую, только если принц покается, однако примечательна недавняя оговорка ее представителя, заявившего, что достаточно крупная сумма компенсации уже может рассматриваться как своего рода признание. Теоретически принц может отказаться от участия в процессе (тогда судья вынесет вердикт без проведения слушаний) или воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. Пока же он настаивает на своей версии событий. 27 января его адвокаты заявили, что Эндрю готов к тому, что суд присяжных рассмотрит иск об изнасиловании, и по пунктам отвергли все обвинения, выдвинутые Джуфре против принца. Из опубликованного судебного документа ясно, что попытки признать иск неподсудным продолжатся, однако до середины июля принцу придется дать досудебные показания под присягой, брать которые у него будет известный адвокат Дэвид Бойс, представляющий Джуфре с 2014 года. Коллеги называют его лучшим в США мастером многочасового допроса — это может стать проблемой для принца, который два года назад с заметным трудом отвечал даже на довольно мягко сформулированные вопросы Би-би-си.

На эту тему Елизавета II отказалась от премии "Старушка года"

У представителей истца есть также право запросить показания любых возможных свидетелей, среди которых могут быть взрослые дочери Эндрю, так как ранее он заявлял, что праздновал день рождения одной из них в пиццерии в тот самый вечер, когда, по версии Джуфре, состоялась одна из трех ее встреч с принцем. По словам Бойса, ему вряд ли понадобится беседовать с кем-либо из членов королевской семьи помимо самого герцога Йоркского, но сама возможность таких бесед едва ли радует Букингемский дворец, для которого нынешняя ситуация беспрецедентна. Впрочем, стоит помнить, что в случае с принцем Эндрю речь идет лишь о гражданском иске, а не об уголовном преследовании, и тюрьма ему не грозит. Британское, а тем более американское общественное мнение давно не на стороне любимого сына королевы. Ему припоминают и то, что много лет он никак не комментировал обвинения лично, и попытки избежать вручения судебных документов представителями Джуфре. Шквал обвинений в стремлении "очернить жертву" вызвали первые же заявления адвокатов принца, которые хотели опросить психотерапевта американки, чтобы уточнить, могли ли у той сформироваться ложные воспоминания о встречах с Эндрю. Примечательно, что знакомые герцога Йоркского, с которыми в прошлом году на условиях анонимности беседовал корреспондент The Times, не сомневаются, что у Джуфре могла быть связь с принцем. При этом они не думают, что Эндрю понимал, что "массажистка" проводит с ним время не по своей воле. Сама Джуфре настаивает, что принц прекрасно осознавал ее роль в окружении Эпштейна. Annus horribilis 30 лет назад, подводя итоги 1992 года, Елизавета II заявила, что для королевской семьи это был annus horribilis ("год ужасный"). Супруга принца Чарльза Диана публично обвинила его в изменах, а также призналась, что была на грани самоубийства. Тогда же попавшие в газеты снимки полуобнаженной Сары Фергюсон дали повод подозревать ее в неверности принцу Эндрю. А в Виндзорском замке произошел сильный пожар, причем не было ясно, кому оплачивать восстановление королевской резиденции. Сегодня британские обозреватели используют тот же оборот на латинском, вспоминая, чем обернулись для Ее Величества последние 12 месяцев. Супруга принца Гарри Меган Маркл публично обвинила королевскую семью в безразличии и расизме, а также призналась, что была на грани самоубийства; супруг Елизаветы II принц Филип умер в возрасте 99 лет; а теперь 70-летний юбилей правления королевы (6 февраля) омрачит еще и судебная тяжба в США.

На эту тему Politico: в Британии разработали подробный план действий в случае смерти королевы