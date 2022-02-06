Принц Чарльз счел честью согласие Елизаветы II на титул королевы-консорта для его супруги

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заявил в воскресенье, что высоко ценит желание королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем.

"Мы отчетливо осознаем ту честь, которая была оказана [нам] в виде желания моей матери. Пока мы вместе стремились служить и оказывать поддержку Ее Величеству и жителям страны, моя дорогая жена была моей непоколебимой поддержкой все это время", - говорится в распространенном заявлении 73-летнего принца Чарльза.

Старший сын Елизаветы II в своем сообщении также поздравил монарха с 70-летним юбилеем пребывания на троне. "Служение королевы на благо всех ее подданных с каждым последующим годом вдохновляет и восхищает еще сильнее", - подчеркнул принц Уэльский. Он добавил, что "год беспрецедентного платинового юбилея дает возможность всем нам собраться вместе, чтобы прославить службу королевы", которая "своим примером продолжит вести" страну вперед.

В субботу вечером пресс-служба Букингемского дворца обнародовала обращение Елизаветы II, в котором отмечалось, что 95-летний монарх хочет, чтобы герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, когда принц Чарльз сам станет королем. Обозреватели британских СМИ назвали поступок Ее Величества "экстраординарным и очень щедрым", связывая его с тем, что за прошедшие годы имидж герцогини Камиллы, внебрачные отношения с которой привели к разводу принца Чарльза с его первой супругой принцессой Дианой в 1990-е годы, значительно улучшился. Она активно участвует в общественной жизни и покровительствует различным благотворительным организациям, уделяя особое внимание проблеме насилия против женщин.