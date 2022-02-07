Минздрав разрешил проведение клинических исследований "Ковивака" с участием детей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" с участием детей. Соответствующая информация опубликована в государственном реестре министерства.

"Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "Ковивак", производства ФАБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", с участием детей", - говорится на сайте реестра.

Указывается, что в исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев. Мероприятия пройдут на базах четырех медучреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

Разрешение на применение вакцины

Центр им. Чумакова надеется в 2022 году получить разрешение на применение вакцины "Ковивак" для профилактической вакцинации детей и подростков. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы получили разрешение на проведение клинических исследований инактивированной вакцины "Ковивак" для детей и подростков от 3 до 17 лет. Наш Центр специализируется на создании детских вакцин, является поставщиком вакцин для Национального календаря профилактических прививок и зарекомендовал себя как производитель легких и безопасных препаратов для вакцинации. После завершения клинических испытаний надеемся, что уже в текущем году получим разрешение на применение нашей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции среди детей", - сказал он.