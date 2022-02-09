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Сообщение с угрозами для сотрудников администрации Хабаровска оказалось ложным

Сотрудники экстренных служб проверили здание

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверили здание администрации Хабаровска после сообщений с угрозами, ничего опасного не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Проверку завершили, ничего не обнаружено. Сотрудники вернулись в здание", - сказали в пресс-службе.

Сообщение с угрозами поступило в администрацию Хабаровска утром в среду, сотрудников эвакуировали. Здание проверили, в том числе с собаками.

Накануне в городе проверяли все школы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Это был уже четвертый с начала года случай с сообщениями о минировании учебных заведений Хабаровска. Сообщения оказывались ложными.

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