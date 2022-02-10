Fox: соцсеть Трампа запустят не раньше конца марта

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, состоится не ранее конца марта текущего года. Об этом сообщил в среду телеканал Fox Business со ссылкой на источники.

По его информации, серверы, ответственные за работу соцсети, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование. На данный момент оно доступно для предварительного заказа в США.

Ранее сообщалось, что TRUTH Social, о создании которой Трамп объявил в конце октября прошлого года, должна была быть запущена 21 февраля, когда в США отмечается федеральный праздник - Президентский день (третий понедельник февраля). Однако, как уточняют источники Fox Business, теперь ее запуск ожидается не ранее конца марта.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября позапрошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Однако Сенат Конгресса его оправдал.