{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

"Ведомости": ВОЗ не получала заявку для оценки безопасности вакцины "Ковивак"

Минздрав России зарегистрировал препарат 19 февраля 2021 года
© Александр Папырин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получала заявку от российского Центра им. Чумакова для оценки безопасности и качества вакцины "Ковивак". Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра имени Чумакова в ВОЗ пока не поступила", - сообщила Вуйнович.

Как заявлял ранее в декабре 2021 года гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, разработчики вакцины ожидают, что ВОЗ одобрит "Ковивак" через полгода.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков
Его нельзя "ускорить", заявила представитель Всемирной организации в России Мелита Вуйнович интервью газете "Известия"
Читать полностью