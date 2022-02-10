"Ведомости": ВОЗ не получала заявку для оценки безопасности вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получала заявку от российского Центра им. Чумакова для оценки безопасности и качества вакцины "Ковивак". Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью газете "Ведомости" , опубликованном в четверг.

"На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра имени Чумакова в ВОЗ пока не поступила", - сообщила Вуйнович.

Как заявлял ранее в декабре 2021 года гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, разработчики вакцины ожидают, что ВОЗ одобрит "Ковивак" через полгода.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).