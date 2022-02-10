Старый терминал хабаровского аэропорта задействуют под мероприятия WorldSkills Russia

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Территорию старого терминала хабаровского аэропорта задействуют в качестве одной из площадок для проведения чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщил в четверг губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале .

"В настоящий момент определяются площадки для проведения соревнований и деловой программы. Уже достигнуты договоренности об использовании в этих целях старого терминала аэропорта Хабаровска", - написал Дегтярев. Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск был открыт в сентябре 2019 года, старый терминал сейчас не используется.

Дегтярев уточнил, что также достигнуты договоренности о приоритетных компетенциях, которые войдут в основную программу соревнований. Утвержден оргкомитет Национального финала WorldSkills Russia - 2023 - глава края подписал соответствующее распоряжение. Ранее региональные власти сообщали, что план мероприятий в рамках финала будет сформирован краевым оргкомитетом к 1 марта.

Всероссийский финал чемпионата впервые состоится на территории Хабаровского края. Мероприятия пройдут в 2023 году с 1 по 5 июня. Будут организованы соревнования по 80 компетенциям. Регион готов принять около трех тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов РФ. Место проведения соревнований было определено в сентябре 2021 года по итогам конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации. Решение о выборе края в качестве принимающего первенство региона поддержал президент России Владимир Путин.

Хабаровский край принимает активное участие в движении с 2012 года. Ежегодно профессиональные образовательные организации входят в 100 лучших рейтинга WorldSkills Russia. На базе Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре действует Межрегиональный центр компетенций, где проходят отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата.