В ВОЗ заявили, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заверила, что процесс одобрения ВОЗ вакцин для всех одинаков, нет возможности его каким-либо образом "ускорить". Сроки зависят от многих факторов, например, от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные, рассказала Вуйнович в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг.

"Процесс EUL [Emergency Use Listing, процедура включения в список средств, рекомендованных для экстренного применения] одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные", - заявила она, отметив, что "пропустить" какую-либо часть процесса или "ускорить" возможность нет.

По ее словам, процесс EUL для российской вакцины "Спутник V" возобновлен, разработчики и заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы.

"ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году. Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед", - уточнила Вуйнович.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС сообщил, что ВОЗ активно работает с российской стороной по вопросу одобрения вакцины "Спутник V" и направит в РФ новую инспекцию для оценки производства в феврале 2022 года. Он также отметил, что надеется на скорейшее завершение процесса признания российской вакцины. "Для всех нас это приоритетная задача, потому что мир до сих пор сталкивается с колоссальным неравенством в доступе к вакцинам, поэтому нам определенно нужно, чтобы "Спутник V" был занесен в список рекомендованных ВОЗ препаратов для экстренного применения как можно скорее. И со своей стороны ВОЗ денно и нощно работает в этом направлении с Российской Федерацией", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.