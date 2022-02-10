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Депутаты Дальнего Востока и Забайкалья поддержали изменения закона о бездомных животных

Инициатива включает запрет на возврат бездомных животных на прежние места обитания и норму, допускающую умерщвление агрессивных животных

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Представители парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" на общем собрании в онлайн-режиме единогласно поддержали инициативу по корректировке федерального законодательства об ответственном обращении с животными, которая, в частности, включает запрет на возврат бездомных животных на прежние места обитания и норму, допускающую умерщвление агрессивных животных. Об этом сообщила  пресс-служба Законодательного собрания Приморья.

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"Представители парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" единогласно поддержали законодательную инициативу депутатов Забайкальского края по корректировке законодательства РФ об ответственном обращении с животными. <...> Как сообщил коллегам председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Забайкальского края Михаил Якимов, документ вносит в статью 18 федерального закона положение, устанавливающее полный запрет на возврат животных без владельцев на прежние места обитания", - говорится в сообщении.

Также законопроект дополняет статью 16 нормой, допускающей умерщвление гуманными методами агрессивных бездомных животных без владельцев. Также предлагается установить требование по обязательной идентификации и учету животных, это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Кроме того, это помешает владельцам выбрасывать животных и их потомство на улицу, оставлять их на бесконтрольном выгуле, а в случае, если они навредят людям, поможет привлечь владельца к ответственности.

"В числе предложенных забайкальскими законодателями изменений также наделение федерального органа исполнительной власти полномочием по установлению правил содержания домашних животных (собак и кошек) на территории Российской Федерации, а также установка дополнительных требований к выгулу собак. В частности, не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных", - говорится в сообщении.

Обращение в Госдуму

Кроме того, участники ассоциации приняли обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, где предлагают актуализировать федеральное законодательство, которое регулирует систему обращения с животными без владельцев с учетом правоприменительной практики.

"Дальневосточные парламентарии просят депутатов Госдумы активизировать работу над рядом проектов законов, которые направлены на совершенствование правового регулирования в области обращения с животными. В их числе - законопроекты, наделяющие региональные органы государственной власти правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, предусматривающие возможность эвтаназии находящихся в приютах животных, проявляющих немотивированную агрессию, и устанавливающие запрет на возврат на прежние места обитания потенциально опасных собак", - говорится в сообщении.

Среди решений, которые помогут поставить под контроль рост численности безнадзорных животных, члены ассоциации называют обязательное маркирование и учет домашних животных. Также они считают необходимым включить в федеральный закон положения о мониторинге состояния популяций животных без владельцев и принятии единых для всех регионов соответствующих методик и поднимают вопрос о софинансировании из федерального бюджета затрат на работу с животными.

Ранее депутаты Приморья приняли в трех чтениях законопроект, согласно которому в крае вводится обязательная маркировка собак и будет создан единый реестр. Глава региона Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности из-за активности бездомных собак и случаев их нападения на людей.

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РоссияПриморский край
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