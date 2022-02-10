Радионова предложила сообщать жителям Красноярского края о случаях загрязнения воздуха

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила обязать правительство Красноярского края, на территории которого в минувшем году было выявлено самое большое в РФ число природоохранных нарушений в области атмосферного воздуха, ежедневно информировать население о превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. С такой инициативой она выступила в четверг в режиме видео-конференц-связи на совещании по охране атмосферного воздуха в Красноярском крае с участием Генпрокуратуры РФ.

"Мы считаем, что надо обязать правительство Красноярского края информировать население не только о НМУ (неблагоприятных метеоусловиях - прим. ТАСС), но и информировать постоянно о имеющихся превышениях [допустимых концентраций загрязняющих веществ], обязать информировать население в ежедневном режиме со стороны правительства Красноярского края", - сказала Радионова, пояснив, что это поможет вернуть доверие населения.

Режим НМУ действует в Красноярске до 12 февраля и введен уже в четвертый раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз. Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В период действия НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Глава Росприроднадзора предложила региону проанализировать, с чем связано значительное увеличение режимов неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Красноярского края за последние несколько лет, а также ужесточить работу с предприятиями, которые являются основными источниками вредных выбросов в атмосферу.

Красноярский край занимает первое место среди регионов России по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников. Кроме того, на долю региона приходится порядка 15% таких выбросов в атмосферу в целом по стране, из них 10% - это выбросы предприятий в Норильске. По итогам 2021 года на территории Красноярского края Росприроднадзор выявил самое большое число нарушений в области природоохранного законодательства в области атмосферного воздуха - из более 300, в том числе превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. В Норильске и Красноярске действует федеральный проект "Чистый воздух", в рамках которого предприятия реализуют свои инвестиционные проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух.

Также Радионова выразила мнение, что реализация планов про промышленному развитию в регионе и создание промышленного кластера должны вестись с учетом оценки антропогенной нагрузки по каждому из проектов.

"Я считаю, развитие региона должно быть с учетом антропогенной нагрузки, вы должны быть инициаторами ужесточения нормирования в вашем регионе с учетом той [экологической] ситуации, которая сложилась. Работать с предприятиями каждый день необходимо. <…> И когда вы развиваете кластер промышленный без учета антропогенной нагрузки, когда мы расстраиваем Минусинск и не берем в расчет параметры, которые нам может дать наука, розу ветров, количество НМУ, и все остальное, вы понимаете, к чему это приведет", - сказала Радионова, обращаясь к краевому руководству.