В Новосибирске восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии на теплосетях

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Сибирской генерирующей компании (СГК) возобновили подачу теплоснабжения и горячей воды в жилые дома и соцобъекты в Новосибирске, которые остались без этих ресурсов в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СГК.

Как ранее сообщали в пресс-службе СГК, в контуре отключения оказались 53 многоквартирных дома, пять детских образовательных и два медицинских учреждения. Из-за повреждения трубопровода была отключена подача ресурса у домов на пяти улицах: Киевская, Новосибирская, Пархоменко, Станционная, Широкая. В результате прорыва на сетях были частично затоплены административные помещения пожаро-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС.

"В жилых домах, попадавших в зону отключения из-за повреждения теплосети на Широкой, восстановлен нормальный режим теплоснабжения", - сообщили в пресс-службе.

Также восстановлена подача тепла в социальные объекты. Ремонтные работы продолжаются. На период ремонта теплосети - до конца текущих суток, без теплоснабжения останутся только два общественных объекта, отметили в пресс-службе.

По данных синоптиков, в пятницу температура в Новосибирске опустилась до 19 градусов мороза. Ветер 3-8 метров в секунду.