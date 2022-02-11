В Самарской области откроется центр клиентской поддержки Почты России

САМАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Почта России откроет операционный центр поддержки клиентов со всей страны на 500 рабочих мест в Самарском сортировочном центре до конца 2022 года. Соответствующее соглашение подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов и депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.

"Всегда отмечаю, что важно каждое новое рабочее место, созданное на самарской земле. В прошлом году мы запустили логистический центр на территории индустриального парка "Преображенка", а сегодня мы принимаем решение о создании клиентского центра, что позволит создать 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Отсюда, из Самары, все клиенты Почты, а это все жители Российской Федерации, будут получать поддержку", - отметил глава региона.

Новый центр клиентской поддержки площадью более 3 тыс. кв. метров откроется на площадке Самарского магистрального сортировочного центра "Почты России" на улице Льва Толстого, 135. Компания отремонтирует помещения и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. В центре смогут одновременно работать 500 специалистов: 250 из них будут обслуживать физлиц, 200 - юрлиц, 20 сотрудников окажут поддержку в социальных сетях, еще 30 человек будут проводить выплаты клиентам.

Работники будут в круглосуточном режиме отвечать на обращения, поступающие с официального сайта компании, из соцсетей, чатов и почтовых отделений. Кроме того, специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать возникающие вопросы с международными отправлениями, отметили в пресс-службе регионального правительства. Планируется, что открытие нового центра позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в четыре раза.

Акимов отметил, что во время пандемии число официальных обращений выросло почти вдвое и сейчас превышает 130 тыс. в месяц. "Поэтому глобальная перестройка службы клиентской поддержки - одна из первоочередных задач Почты. Мы хотим сократить количество шагов клиента, максимально закрывать его потребности при первом же обращении. Открытие единого центра поддержки именно в Самаре - это совершенно осознанный выбор, который мы сделали исходя из благоприятного инвестиционного климата, квалификации людей, которые здесь работают, и той поддержки, которую оказывает руководство региона", - отметил руководитель "Почты России".

Ранее в Самарской области в индустриальном парке "Преображенка" был открыт крупный логистический центр "Почты России", который поможет сократить сроки доставки до адресатов писем и посылок. Также в Самаре был открыт первый в стране почтовый культурный центр в Доме купца Иванова. Сейчас там работает почтовое отделение в ретро-стиле, выставочная зона, посвященная истории почтовой связи, площадка для филателистов.