Лариса Лужина выразила соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Актриса Зинаида Кириенко была хорошей подругой на съемочной площадке и вне ее, очень жизнерадостным человеком. Такими воспоминаниями поделилась с ТАСС ее коллега Лариса Лужина.

Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", умерла в субботу в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев. Ранее актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

"Она была очень жизнерадостной. Даже не верится, что ее не стало. Недели полторы назад мы общались, она была веселой, в хорошем настроении, танцевала", - сказала Лужина.

Кириенко не сообщала знакомым о своей болезни. "Я даже не знала, что у нее болезнь, она ничего об этом не говорила", - рассказала ее подруга.

"Ушел еще один близкий человек, хорошая партнерша, товарищ, подруга и очень талантливая актриса", - отозвалась о ней коллега.

Она отметила, что помимо карьеры Кириенко удалось создать дружную семью. "У нее много внуков, хорошие сыновья, которые достойно ее проводят и будут помнить о ней. И она останется в наших сердцах - ее товарищей, коллег, зрителей", - сказала Лужина.