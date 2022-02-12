Ольга Любимова назвала Зинаиду Кириенко истинной актрисой по призванию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была актрисой по призванию и оставила заметный след в истории театрального и киноискусства. Такое мнение высказала в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", умерла в субботу в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев. Ранее актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

"С прискорбием узнала, что ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кириенко. Истинная актриса по призванию, она оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства", - привели ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ текст телеграммы с соболезнованиями в адрес Союза кинематографистов России.

Министр отметила множество разноплановых образов Кириенко, "каждый из которых отличается особой красотой, искренностью и индивидуальностью".

"Зинаиде Михайловне удалось через года пронести любовь к своей профессии и зрителям. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег и преданных поклонников", - подчеркнула Любимова. Она передала соболезнования родным и близким артистки.

Коллеги о Кириенко

Даже те, кто не пересекался с Кириенко на съемочной площадке, с теплом вспоминают о ней и ее таланте.

"Она была прекрасной актрисой, гордой певуньей. Царствие ей небесное", - сказала в беседе с ТАСС советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина.