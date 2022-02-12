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Умерла Зинаида Кириенко

Лукашенко: вклад Зинаиды Кириенко в сокровищницу искусства Белоруссии и России неоценим

Президент Белоруссии отметил, что "необыкновенная и искренняя игра актрисы восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера"

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, отметив ее неоценимый вклад в сокровищницу белорусского и российского искусства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского президента.

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Биография Зинаиды Кириенко
Биография Зинаиды Кириенко

"Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера", - говорится в соболезновании.

Лукашенко отметил, что творчество Зинаиды Кириенко, направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, является "неоценимым вкладом в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства".

Как ранее сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ, Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет. Прощание с ней пройдет 15 февраля в Доме кино в Москве, похороны - на Троекуровском кладбище.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияУмерла Зинаида Кириенко
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