Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким народной артистки России Зинаиды Кириенко, которая умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В Зинаиде Михайловне органично сочетались уникальный драматический дар, редкая красота и обаяние, тонкий вкус. Она умела создать особую атмосферу в кадре и на сцене, была естественной, удивительно точно передавала характер, чувства, переживания своих героинь, всегда излучала любовь. Образы, которые она создала в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Казаки", "Любовь земная", по праву вошли в золотой фонд киноискусства", - сообщается в телеграмме.

Говоря о Кириенко, глава правительства отметил, что она "являлась примером преданности своей профессии, была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком". "Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", - добавил Мишустин.

Соболезнования близким актрисы также выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны. Светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте мэра столицы.