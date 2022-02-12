Сервисы ГИБДД полностью возобновили работу после сбоя

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сервисы Госавтоинспекции полностью возобновили работу после сбоя в системе "Электронная Москва", сообщили ТАСС в ГИБДД России.

"Центр обработки данных МВД России после проведенных восстановительных работ, спровоцированных сбоем электросистем в АО "Электронная Москва", работает в штатном режиме. Полностью возобновлено функционирование сервиса специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - сообщили в ГИБДД,

На устранение проблемы потребовалось несколько часов. На протяжении этого времени не осуществлялись проверки, предусмотренные регламентами оказания услуг по регистрации машин и выдаче водительских удостоверений. В настоящее время функционал системы доступен в полном объеме.

"Вынужденно остановленный ранее прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме. Все граждане, которые не смогли получить требуемые им государственные услуги в связи со сбоем, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", - добавили в ГИБДД. МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.