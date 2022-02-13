Оренбургский уполномоченный по правам ребенка предложила отстреливать бродячих собак

ОРЕНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Оренбургский детский омбудсмен Анжелика Линькова сообщила, что подготовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка для обсуждения на федеральном уровне вопроса о нападении на людей бродячих собак. Также на своей странице в Instagram в воскресенье она предложила ввести отстрел бездомных животных.

В Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после очередного случая с нападением бездомных собак на ребенка. На этот раз травмы получила 13-летняя девочка.

"Знаю, что вызову гнев зоозащитников, - написала Линькова. - Знаю, что решение проблемы лежит отнюдь не в одной плоскости, тема действительно сложная. Но также я убеждена, что нельзя соотносить и уравнивать жизнь животного и жизнь ребенка. На мой взгляд, нужен системный подход, действия в разных направлениях: это и выстраивание государственно-партнерской модели отношений при создании приютов; и разработка закона, ужесточающего ответственность владельцев животных, чем уже занимаются на федеральном уровне по инициативе главы СК России; и отстрел там, где это необходимо".

Она написала, что планирует собрать совещание для разработки действий на региональном уровне. "На мой взгляд, общество само себя загнало в тупик двойными стандартами и размытыми приоритетами", - отметила Линькова.

Последний случай с нападением собак на ребенка в Оренбургской области произошел 12 февраля. Следователи возбудили дело о халатности в отношении сотрудников мэрии. В администрации Оренбурга сообщили журналистам, что часть собак отловили, однако действенных методов по исправлению ситуации у чиновников нет. "После отлова, стерилизации и чипирования собаки по действующему законодательству должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. И вновь могут вести себя агрессивно. В случае агрессивного поведения собаки, ее болезни бешенством - она может быть усыплена. Заключение дают ветеринарные врачи", - привели в мэрии слова и.о. начальника УЖКХ города Анатолия Байкарова.