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Умерла Зинаида Кириенко

В Москве пройдет прощание с Зинаидой Кириенко

Траурная церемония состоится в Большом зале Центрального Дома кинематографистов
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с Народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, которая известна по ролям в картинах "Тихий Дон" (1957) и "Судьба человека" (1959), состоится в Центральном доме кинематографистов.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе площадки.

"15 февраля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов пройдет церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. После актрису похоронят на Троекуровском кладбище", - рассказали в пресс-службе.

Актриса, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, умерла 12 февраля в возрасте 88 лет.

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