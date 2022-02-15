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Умерла Зинаида Кириенко

В Москве началось прощание с Зинаидой Кириенко

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище
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Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Аристарх Ливанов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лариса Рубальская (в центре)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Николай Бурляев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, которая известна по ролям в картинах "Тихий Дон" (1957) и "Судьба человека" (1959), началась в Центральном доме кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Зинаиды Кириенко
Биография Зинаиды Кириенко

Актриса, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, умерла 12 февраля в возрасте 88 лет. Траурная церемония проходит в московском Доме кино: коллеги, поклонники и близкие люди пришли почтить память Кириенко, они несут букеты цветов. В холле и Большом зале установлены венки, на экране демонстрируются фотографии с артисткой.

Позднее во вторник Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище.

Теги
РоссияКириенко, Зинаида ГеоргиевнаУмерла Зинаида Кириенко
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