В Москве началось прощание с Зинаидой Кириенко

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, которая известна по ролям в картинах "Тихий Дон" (1957) и "Судьба человека" (1959), началась в Центральном доме кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

Актриса, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, умерла 12 февраля в возрасте 88 лет. Траурная церемония проходит в московском Доме кино: коллеги, поклонники и близкие люди пришли почтить память Кириенко, они несут букеты цветов. В холле и Большом зале установлены венки, на экране демонстрируются фотографии с артисткой.

Позднее во вторник Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище.