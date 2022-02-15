Елизавета II провела первую онлайн-аудиенцию после контакта с заболевшим ковидом сыном

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в первом официальном мероприятии после того, как на прошлой неделе тест на коронавирус ее старшего сына принца Чарльза показал положительный результат. Фотографии с онлайн-аудиенций 95-летнего монарха с послами зарубежных государств распространила во вторник пресс-служба Букингемского дворца.

Отмечается, что Елизавета II, проживающая с конца 2021 года в Виндзорском замке, поочередно провела встречи в виртуальном формате с главами диппредставительств Эстонии и Испании Вильяром Луби и Хосе Паскуалем Марко Мартинесом, которые прибыли в лондонскую резиденцию королевы. Оба дипломата приехали в Букингемский дворец в сопровождении своих супруг, чтобы вручить Ее Величеству верительные грамоты.

10 февраля стало известно о том, что принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. В марте 2020 года наследник престола перенес COVID-19 в легкой форме. При этом СМИ информировали, что принц Чарльз незадолго до повторного заражения встречался с Елизаветой II. По данным британской прессы, у монарха не было обнаружено симптомов ковида.

В понедельник пресс-служба Кларенс-хауса - официальной резиденции принца Уэльского - сообщила о заражении коронавирусом супруги старшего сына королевы герцогини Корнуоллской Камиллы. В настоящий момент в Великобритании идет на спад волна заражений омикрон-штаммом коронавируса, однако в сутки по-прежнему выявляется около 50 тыс. новых случаев инфицирования.