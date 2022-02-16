Палата адвокатов назвала негодным законопроект о праве отказа в суде от прежних показаний

"Первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев назвал предложенные поправки негодным и недопустимым средством решения действительно существующей проблемы, отметив, что отсутствие должной реакции судов и следственных органов на заявления о применении пыток в отношении подозреваемого, обвиняемого никоим образом не может служить основанием для фактического обесценивания его показаний как средства доказывания по уголовному делу", - сообщает ФПА.

Толчеев отметил, что таким образом показания фактически утрачивают какой-либо вес. При этом, по его мнению, создается опасность пыток в отношении подсудимых во время рассмотрения дела судом, чтобы получить отказ от ранее данных показаний, когда подозреваемый или обвиняемый не признавал себя виновным. Он добавил, что недопустимые доказательства - полученные с нарушением закона, которое должно быть установлено, а не только заявлено. Также Толчеев считает, что практика назначения "карманных" адвокатов "практически полностью исключена" в связи с внедрением электронной системы распределения дел между адвокатами по назначению.

О законопроекте

Поправки предлагается внести в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Как пояснили в аппарате сенатора, в настоящее время по закону нельзя отказаться от показаний в суде, сославшись на то, что они были получены с применением насилия, если на допросе присутствовал защитник, в том числе назначенный следствием. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одна из главных причин использования оперативниками насилия - "их заинтересованность в демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных".

Как полагают разработчики документа, чтобы обессмыслить применение пыток и не допустить привлечение к уголовной ответственности невиновных, необходимо внести изменения в статью 75 УПК РФ, убрав из перечисленных недопустимых доказательств "показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника". В пояснительно записке отмечается, что подавляющее большинство обвиняемых не имеют возможности пригласить адвоката по соглашению из-за очень высокой стоимости их услуг, а оперативные работники, следователи используют это обстоятельство. Они организовывают участие адвокатов по назначению, приглашают нередко тех, кто заведомо не будет портить им показатели. В присутствии этих адвокатов производятся допросы без применения пыток, но заранее предупреждают обвиняемых: если они не будут признавать себя виновными, их ожидают пытки, либо угрожают неприятностями их родственникам.