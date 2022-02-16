Москалькова призвала учитывать ответственность заключенных в законопроекте о пытках

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что при рассмотрении законопроектов об ужесточении наказания за пытки важно учитывать и ответственность заключенных за данное преступление.

Комментируя внесенные ранее в Госдуму законопроекты, омбудсмен призвала не исключать отдельные положения статьи 117 Уголовного кодекса РФ, согласно которой предусматривается ответственность за истязания со стороны не должностных лиц.

"Если пытку применяют заключенные в отношении человека, который сидит в одной камере или в одной колонии, то это тоже должно быть квалифицирующим признаком при вынесении приговора в отношении лица, не являющегося должностным", - подчеркнула Москалькова.

20 декабря 2021 года главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Таким образом, усиливается ответственность за действия, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. При этом понятие "пытки" переносится из статьи 117 УК РФ в статью 286 "Превышение должностных полномочий".

14 февраля сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки, согласно которому предусмотрено максимальное наказание за данное преступление до 15 лет лишения свободы.

Москалькова сообщила, что по просьбе Нарусовой готовила заключение на ее законопроект. Омбудсмен высказала мнение, что нужно взять все самое лучшее из обоих законопроектов.

Она также рассказала, что часто в работе сталкивается с жалобами людей на то, что при производстве по уголовному делу их понуждают давать показания, подвергая психологическому давлению, в том числе запрещая общение с близкими.

"Мне кажется, что норма закрепления запрета на пытки на стадии производства по уголовному делу следователем и дознавателем является важной и полезной", - сказала Москалькова.