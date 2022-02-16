В Петербурге продолжат вакцинацию от ковида, несмотря на коллективный иммунитет в 100%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Количество переболевших и вакцинированных от COVID-19 в Петербурге на данный момент составляет 100%. Из-за растянутости данного процесса во времени многие уже начинают терять иммунитет, им требуется повторная вакцинация, сообщил в среду ТАСС первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"Прослойка иммунизированных от COVID-19 и переболевших, действительно, составляет больше 100%. Понятно, что если бы мы всех вакцинировали за один месяц и все переболели за этот месяц, то это был бы совсем качественный иммунитет. Так как вопрос растянут во времени, мы сейчас занимаемся повторной вакцинацией и призываем людей приходить, потому что кто-то болел больше полугода назад, и иммунитет продолжает угасать. Прививаться нужно продолжать, потому что и штаммы меняются, есть и "дельта", и "альфа", и "омикрон", поэтому коллективный [иммунитет] нужно все-таки в кавычки поставить", - сообщил он.

Как пояснил Сарана, коллективный иммунитет складывается из количества переболевших и вакцинированных, власти Петербурга ставили целью охватить 80% жителей всех возрастов. "На самом деле цифра переболевших, которую мы официально зарегистрировали в федеральном регистре и цифра в регистре вакцинированных составляет даже больше 80% от всех жителей - это 100% коллективного иммунитета в нашем понимании", - отметил он.

Первый заместитель председателя комитета подчеркнул, что норматив Минздрава по вакцинации 80% взрослого населения города также достигнут. Как поясняли в Смольном, город должен привить от COVID-19 3,5 млн петербуржцев - без учета детей и тех, у кого есть противопоказания.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 17 151 человека, накануне было 7 091. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели более 1 млн человек (плюс 24 960 за сутки), умерли 30 941 (плюс 75 за сутки).