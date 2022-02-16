Угольщиков Кузбасса оштрафовали на 17 млн рублей за нарушение трудового законодательства

КЕМЕРОВО, 16 февраля. /ТАСС/. Государственная трудовая инспекция Кузбасса в 2021 году оштрафовала на 17 млн рублей угольные предприятия региона и их должностных лиц за несоблюдение трудового законодательства в части обеспечения безопасности труда работников. Совместные проверки трудовой инспекции, Ростехнадзора и прокуратуры выявили почти 900 различных нарушений, сообщил в среду на заседании Заксобрания Кузбасса главный трудовой инспектор региона Анатолий Карев.

"С введением риск-ориентированного подхода большинству предприятий угольной отрасли была присвоена максимальная категория риска, поэтому по поручению правительства РФ на этих предприятиях нами были проведены проверки с участием представителей Ростехнадзора, прокуратуры, профсоюзов. Всего Государственной инспекцией труда в 2021 году проведено 198 проверок угольных предприятий, по результатам которых выявлено 870 нарушений законодательства о труде, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 556 должностных и юридических лиц на сумму 17 млн рублей", - сказал Карев.

Он также отметил, что за минувший год на угольных предприятиях Кузбасса произошло 70 несчастных случаев, при которых погибли 57 человек, еще более 30 работников получили тяжелые травмы. По фактам инцидентов возбуждено и расследуется 43 уголовных дела. По словам Карева, почти в 40% случаев причинами производственного травматизма с тяжелыми последствиями в угольной отрасли являются нарушения в организации производства работ, в 19% случаев - нарушение технологического процесса.

В ноябре прошлого года в Кузбассе произошла крупная авария на шахте "Листвяжная", которая привела к гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей. После этого ЧП на всех угольных предприятиях страны были организованы масштабные проверки. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость ужесточения ответственности за нарушение требований безопасности в угольной отрасли, соответствующие предложения сейчас разрабатываются.