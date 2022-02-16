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Подозрительных предметов в эвакуированных школах Чувашии не обнаружили

Учащихся эвакуировали из 13 школ Московского района и пяти школ Ленинского района

ТАСС, 16 февраля. Специалисты не обнаружили подозрительных предметов в 18 школах Чувашии, где в среду прошла эвакуация учеников и сотрудников после поступления на почту администрации учреждений сообщений о минировании, которые были переданы в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением образования администрации города Чебоксары.

"В ходе проверки подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и сотрудников, не обнаружено. Образовательные учреждения продолжили работу в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

По информации управления, учащихся эвакуировали из 13 школ Московского района и пяти школ Ленинского района. Причиной стали электронные сообщения о минировании, поступившие на почту руководства учреждений. Более 10 тыс. обучающихся и сотрудников были эвакуированы в ближайшие здания.

В образовательных учреждениях работали правоохранительные органы, в это время учебный процесс был приостановлен. Во второй половине дня все 18 школ города Чебоксары вернулись к работе в штатном режиме.

По информации пресс-службы Министерства образования и молодежной политики Чувашии, эвакуация также прошла в двух корпусах Межрегионального центра компетенций - Чебоксарского электромеханического колледжа.

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