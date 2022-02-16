Страницу главы Ингушетии в Instagram разблокировали

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Официальная страница главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Instagram, заблокированная сервисом в среду утром по невыясненной пока причине, в настоящее время разблокирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Аккаунт разблокирован, еще ведется работа по выяснению причин блокировки", - сказали в пресс-службе.

В среду утром официальная страница Калиматова в Instagram, имеющая более 133 тыс. подписчиков, была заблокирована. Управление пресс-службы главы региона отправило официальное обращение в службу техподдержки соцсети для обжалования решения.