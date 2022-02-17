Глава РВИО приветствовал решение установить в Москве памятники Кастро, Сахарову и Ефремову

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Решение об установке в Москве памятников лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, академику Андрею Сахарову и генералу РККА Михаилу Ефремову можно только приветствовать, учитывая масштаб личностей этих людей. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Депутаты Мосгордумы в среду поддержали инициативы установить в столице памятники Фиделю Кастро на одноименной площади в районе Сокол и академику Андрею Сахарову в сквере у Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте. Также депутаты одобрили предложение об увековечении памяти выдающегося военачальника, полководца Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Красной армии Михаила Ефремова. Его бюст установят на пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской.

"То, что в столице появятся три новых памятника: ученому и правозащитнику, лидеру Кубинской революции и легендарному командарму времен Великой Отечественной, на мой взгляд, мудрое и взвешенное решение. Академик Сахаров не только талантливый физик-ядерщик, но и выдающийся гуманист, чьи идеи принимались во всем мире. Они востребованы и сегодня. Фидель Кастро для нас - глыба, символ, одна из культовых фигур революционного романтизма", - сказал Мединский, слова которого приводит пресс-служба РВИО.

Появление на улице, носящей имя Ефремова, еще и памятника легендарному командарму, Мединский назвал большим событием, напомнив, что Российское военно-историческое общество на протяжении нескольких лет добивалось принятия этого решения. В СССР катастрофа 33-й армии, героически сражавшейся в окружении под Вязьмой, и имя ее командарма генерала Ефремова почему-то стыдливо замалчивались, признал председатель РВИО.

"В 1957-м назвали его именем улицу в центре Москвы. Но тут же установили табличку с какой-то стыдливой надписью, дескать, названа улица "в ознаменование 40-летия Великой Октябрьской революции" и "в память участника октябрьского вооруженного восстания в Москве" 1917 года", - сказал Мединский. Он напомнил, что в 2018 году РВИО установило мемориальную доску в память о советском командарме: "Героически сражался в 1942-м в окружении под Вязьмой. Предпочел смерть вражескому плену".

"Приветствую решение депутатов, рад, что справедливость, благодаря поддержке мэра Москвы и настойчивости специалистов по военной истории Отечества, наконец, восторжествовала", - заключил помощник президента.