Россияне смогут проголосовать за проекты благоустройства в своих городах с 15 мая

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общероссийское голосование за городские объекты, благоустройство которых запланировано на 2023 год, стартует 15 мая и продлится до 31 мая 2022 года. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".

"С 15 по 31 мая в России жители нашей страны смогут проголосовать за объекты, которые будут благоустраиваться в 2023 году. Нужно активно привлекать граждан к голосованию", - сказал Файзуллин.

Также министр отметил, что с 1 сентября будет проведен Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. "Прошу глав регионов дать поручения по подготовке заявок [на конкурс]", - добавил он.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг, также проголосовать гражданам помогали волонтеры. В результате свой голос отдали 9,7 млн человек. В целом на голосование было выставлено около 6 тыс. дизайн-проектов.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".