МИД России объяснил, почему не работает сайт ведомства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сайт МИД РФ не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технический служб. Об этом заявили ТАСС в четверг в российском дипведомстве.

"Сайт не работает уже час, причина - некачественная работа технических служб", - сказал собеседник.

Журналисты отмечают также, что в последнее время перебои в функционировании сайта наблюдаются регулярно.

Ранее МИД РФ опубликовал одиннадцатистраничный документ с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Пользователи сделали предположение, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с соответствующей информацией.