В Госдуме заявили, что сотни тысяч беженцев из Донбасса могут прибыть в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотни тысяч человек, как и в 2014 году, могут выехать в Ростовскую область из Донбасса из-за обострения ситуации у границ ЛНР и ДНР, сообщил ТАСС в пятницу депутат Госдумы РФ, экс-глава правительства ДНР Александр Бородай.

"Беженцев может быть, как в 2014 году, очень много. Это могут быть сотни тысяч человек. Зависит от развития ситуации в обозримом периоде времени. Пока эвакуация касается тех населенных пунктов, которые находятся или прямо в районе линии боевого соприкосновения, или очень близко к ней", - рассказал депутат.

Собеседник агентства добавил, что обстрелы с украинской стороны продолжаются, происходят боестолкновения на линии боевого соприкосновения. "Особенно интенсивно по Луганской народной республике шли [боестолкновения] в течение прошлой ночи, сегодняшнего дня, - сказал Бородай. - Естественно, достается мирным жителям, жилым кварталам Донецка, населенным пунктам, которые расположены в районе линии боевого соприкосновения. Поэтому оттуда сейчас уже идет эвакуация мирных жителей".

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.