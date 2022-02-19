PA: Джонсон ответил на вопросы полиции по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на список вопросов от Скотленд-Ярда о вечеринках, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений. Об этом сообщило в пятницу агентство PA со ссылкой на официального представителя главы правительства.

На Даунинг-стрит указали, что Джонсон вернул опросник, полученный от столичной полиции в прошлую пятницу. Таким образом, установленный семидневный срок для предоставления ответа, судя по всему, был соблюден. В канцелярия премьера в прошлом подчеркивали, что не будут публиковать предоставленные главой правительства ответы.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в ходе расследования полиция свяжется с полусотней человек, которые были свидетелями проводившихся вечеринок или непосредственно в них участвовали, чтобы установить все обстоятельства происходившего. Нарушителям действовавших в то время правил грозят денежные штрафы.

О вечеринках в резиденции премьера

В последние два месяца британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые посещал сам Джонсон, впоследствии он несколько раз приносил извинения за свое поведение.

31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что вечеринки во время первых волн пандемии нарушили действующие правила, и эту практику "трудно оправдать". Она также указала, что проведение вечеринок стало следствием "провалов в вопросе лидерства" со стороны различных подразделений канцелярии Джонсона и секретариата кабинета министров, и подвергла критике культуру злоупотребления алкогольными напитками, сложившуюся на Даунинг-стрит.

Выводы доклада Грэй не имеют для британского правительства юридических последствий, но могут сказаться на политической судьбе Джонсона. Если полиция, сотрудники которой долго не хотели браться за расследование, признает его нарушителем правил, положение премьера серьезно ухудшится.