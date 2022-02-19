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ДНР попросила сделать круглосуточной работу пешеходного пункта пропуска Ульновское-Шрамко

Врио главы МЧС России Александр Чуприян поддержал инициативу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий в ходе совещания в Ростове-на-Дону попросил запустить в круглосуточном режиме работу пешеходного пункта пропуска Ульновское-Шрамко.

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"У нас есть пешеходный пункт пропуска Ульяновское, со стороны РФ это пункт пропуска Шрамко. Он пешеходный и работает с 08:00 до 20:00. Есть просьба, чтобы его запустить в круглосуточном режиме, мы через него сможем еще пропускать какое-то количество людей, разгружать другие пункты пропуска", - сказал он.

Со своей стороны врио главы МЧС России Александр Чуприян поддержал данную инициативу. "Мы вас услышали, давайте проработаем - вы со своей стороны дайте распоряжение своим подчиненным, мы со своей своим", - сказал он.

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